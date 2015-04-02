更新版 1- 俄罗斯渔船失事沉没 遇难人数升至54人

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Lidia Kelly
路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯东部地区官员称，一艘俄罗斯拖网渔船周三晚些时候在西太平洋堪察加半岛以西海域沉没，船上至少54人遇难，15人失踪。
堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克海事救援协调中心负责协调工作的官员Viktor Klepikov告诉路透，这艘名为Dalniy Vostok的渔船上共有132人，其中63人获救，出事海域水温接近零摄氏度。
“救援行动仍在进行，我们仍在寻找失踪的15人，”Klepikov说道。“目前我们还不知道造成这起惨祸的原因。”
俄罗斯塔斯社援引堪察加地区副职主管官员报导称，船员可能存在违反安全规定的行为。
“根据初步信息，渔船沉没时正拖着100吨渔网，”塔斯社援引Sergei Khabarov的话报导称。
俄罗斯国际文传电讯社援引该地区救援中心未具名消息人士的话报导称，出事海域的大量浮冰可能破坏了船体，渔船在15分钟内沉没。
船上有78名俄罗斯人，另外54人来自缅甸、乌克兰、立陶宛和瓦努阿图(万那杜)。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元