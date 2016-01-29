调查：俄罗斯经济2016年料萎缩1.2% 低油价和全球疲弱令前景黯淡

路透莫斯科1月28日 - 周四发布的路透调查显示，俄罗斯经济2016年料将萎缩1.2%，因低油价和疲弱的全球经济环境会阻碍俄罗斯经济从去年的颓势中复苏。

这次预估比上次悲观得多，前次调查预估俄罗斯经济2016年萎缩0.3%。根据政府公布的初值数据，去年俄罗斯国内生产总值(GDP)下滑3.7%。

“猛于预期的油价跌势促使我们修正对俄罗斯的近期经济预估，”Unicredit分析师指出，“若基于油价平均为每桶37美元的假设，我们现在预期俄罗斯经济在今年大部分时间仍陷于衰退。”

受访者对俄罗斯通胀前景也愈发悲观，目前预计俄罗斯通胀率在2016年底为8.6%，12月调查时的预估值为7.9%。

鉴于通胀率上升风险，受访者一致认为俄罗斯央行周五开会时将维持指标利率不变。而在12月调查时，大多数分析师还预计央行1月会议将降息。

目前，多数分析师还预测俄罗斯央行在第一季将维持利率不变，但在第二季可能降息50个基点至10.5%。

受访分析师还预测卢布兑美元汇率在12个月后达到75卢布，不及12月调查时预估的69.4。1月调查还预计，一个月、三个月和六个月后的卢布兑美元汇率分别为77.1、73.7和73.9卢布。(完)