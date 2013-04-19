梅德韦杰夫推动的高科技项目办公室遭俄警方搜查

路透莫斯科4月18日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯警方周四搜查了斯科尔科沃基金会（Skolkovo Foundation）莫斯科办公室。该基金会是俄罗斯总理梅德韦杰夫推动的高科技项目，相当于俄罗斯版的硅谷。

该基金会莫斯科办公室遭到突然搜查，引发外界进一步揣测梅德韦杰夫在普京面前可能失宠。根据一段泄露的视频，普京本周表示要解除一些高官的职务。外界普遍将此视为普京对梅德韦杰夫发出的警告。

斯科尔科沃基金会成立于2010年，旨在帮助孵化高科技行业的创新企业，进而带动依赖油气的俄罗斯经济走向多元化。当时梅德韦杰夫是俄罗斯总统。

联邦调查员称，搜查斯科尔科沃基金会莫斯科办公室，属于针对该基金会涉嫌挪用国家资金这一调查的一部分。斯科尔科沃基金会的负责人是俄罗斯富豪维克塞尔伯格（Viktor Vekselberg）。

俄罗斯副总理、前克里姆林宫幕僚苏尔科夫（Vladislav Surkov）支持该基金会领导层，并对搜查举动予以谴责，称这是在试图将调查政治化。

“我认为有必要指出，某些力量正试图将涉及该创新中心（斯科尔科沃基金会）的近期事件政治化，并散布意图败坏整个项目名声的信息，”他说道。“这种做法让人无法接受。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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