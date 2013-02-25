俄罗斯将在多数公共场所禁烟

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透莫斯科2月25日 - 俄罗斯总统普京已签署法令，禁止在多数公共场合抽烟并限制烟草销售。俄罗斯是继中国之后全球第二大烟草市场。
法令将从6月1日起限制在地铁、学校等公共场所吸烟，并将在一年后将禁烟范围扩大到餐厅和咖啡馆等其他公共场所。
法令还将从2014年6月1日起禁止街头摊位销售烟草产品，限制烟草广告并为香烟设置最低售价。目前一包香烟的售价为50-60卢布。
普京希望该法令有助于动摇俄罗斯根深蒂固的烟草文化，并扭转俄罗斯自苏联解体以来的人口下滑趋势。
克里姆林宫表示，普京周六已签署法令，但到周一才正式宣布，并称该法令旨在让俄罗斯遵受该国2008年批准的世界卫生组织烟草控制协议。
该法令面临外国烟草公司的反对。根据市场研究公司欧睿信息咨询(Euromonitor International)的数据，2011年俄罗斯烟草市场价值估计为220亿美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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