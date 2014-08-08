斯诺登获准在俄罗斯再居留三年--律师

路透莫斯科8月7日(记者 Alexei Anishchuk) - 美国“棱镜门”爆料者爱德华·斯诺登的律师库切莱纳(Anatoly Kucherena)周四称，斯诺登已经获得在俄罗斯为期三年的居留许可。

俄罗斯与西方的关系因俄介入乌克兰危机触及冷战时期的低点。最为对西方制裁的反击，俄罗斯周四宣布禁止从美国、欧盟、澳大利亚、加拿大和挪威进口部分食品。

库切莱纳表示：“针对申请的决定已经做出，因此从2014年8月1日起，爱德华·斯诺登拥有三年的居留许可。未来，斯诺登自己将决定是留下来（在俄罗斯），成为俄罗斯公民，还是离开回到美国。”

库切莱纳表示，在俄罗斯生活五年后，斯诺登在2018年可申请俄罗斯公民身份，但他还没有决定是留下来还是离开。

白宫国家安全委员会发言人普利斯(Ned Price)表示，斯诺登需要回到美国，接受与泄露信息有关的指控。

库切莱纳表示，斯诺登正在研究俄罗斯，并拥有一份与IT有关的工作，但没有给出进一步细节。

斯诺登的父亲Lon Snowden称，他的儿子还有更多秘密需要公开，应该留在俄罗斯，“确保讲出真相”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。