斯诺登获准在俄罗斯再居留三年--律师

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月7日 - 美国“棱镜门”爆料者爱德华·斯诺登的律师库切莱纳(Anatoly Kucherena)周四称，斯诺登已经获得在俄罗斯为期三年的居留许可。
俄罗斯与西方的关系因俄介入乌克兰危机触及冷战时期的低点。最为对西方制裁的反击，俄罗斯周四宣布禁止从美国、欧盟、澳大利亚、加拿大和挪威进口部分食品。
库切莱纳表示：“针对申请的决定已经做出，因此从2014年8月1日起，爱德华·斯诺登拥有三年的居留许可。未来，斯诺登自己将决定是留下来（在俄罗斯），成为俄罗斯公民，还是离开回到美国。”
库切莱纳表示，在俄罗斯生活五年后，斯诺登在2018年可申请俄罗斯公民身份，但他还没有决定是留下来还是离开。
白宫国家安全委员会发言人普利斯(Ned Price)表示，斯诺登需要回到美国，接受与泄露信息有关的指控。
库切莱纳表示，斯诺登正在研究俄罗斯，并拥有一份与IT有关的工作，但没有给出进一步细节。
斯诺登的父亲Lon Snowden称，他的儿子还有更多秘密需要公开，应该留在俄罗斯，“确保讲出真相”。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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