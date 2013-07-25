背景资料：斯诺登的逃亡路

路透莫斯科7月24日 - 自从6月23日抵达谢列梅捷沃机场以来，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登一直藏身在该机场中转区。因披露美国秘密监控计划细节，他受到美国间谍罪指控。为逃避美国的起诉，斯诺登6月23日从香港飞往俄罗斯。以下是斯诺登逃亡之路的具体细节：

5月20日--斯诺登离开夏威夷，前往香港。

6月1日--斯诺登向英国《卫报》披露美国监控项目的细节。随后相关报道在英国和美国发表，包括“棱镜计划”的存在以及法院强制电信公司Verizon提交数百万美国人的电话记录。

6月9日--斯诺登公开露面。

6月23日--斯诺登与维基解密法律研究员莎拉·哈里森(Sarah Harrison)一起抵达俄罗斯谢列梅捷沃机场。

6月24日--斯诺登预订了俄罗斯航空公司前往哈瓦那的航班，但没有登机。

6月25日--俄罗斯总统普京表示，俄罗斯不会将斯诺登交给美国。白宫敦促俄罗斯立即驱逐斯诺登。

6月26日--美国司法部指控香港利用斯诺登中间名的混淆，没有在5月将其拘捕。

6月27日--基于斯诺登披露的美国国家安全局在中国的活动，中国指控美国在网络安全领域十分虚伪。

6月27日--美国总统奥巴马称，俄罗斯和其他考虑为斯诺登提供政治庇护的国家应遵守国际法律。

7月1日--普京暗示，如果斯诺登停止“伤害我们的美国伙伴”，他可以留在俄罗斯。斯诺登称他依然可以自由披露那些“有利于公众利益的”数据，他在寻求包括俄罗斯在内的多个国家的庇护。

7月2日--克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)称，斯诺登撤销对俄罗斯的政治避难请求。

7月3日--玻利维亚总统莫拉莱斯的飞机在从莫斯科回国途中被迫改道。由于被怀疑斯诺登在其专机上，他的飞机被迫在奥地利临时降落。

7月5日--委内瑞拉总统马杜罗表示，他将向斯诺登提供庇护。尼加拉瓜领导人奥尔特加(Daniel Ortega)表示，如果情况允许，尼加拉瓜可向其提供庇护。

7月6日--玻利维亚总统莫拉莱斯称，如果斯诺登申请，他可以为斯诺登提供政治庇护。

7月12日--斯诺登在机场与人权活动人士会晤，称他将寻求在俄罗斯临时避难。美国国务院表示，若俄罗斯向其提供庇护将影响美俄关系。

7月15日--普京称，他看到斯诺登正朝向停止反对美国的政治活动转变的迹象。

7月16日--俄罗斯律师库齐利纳(Anatoly Kucherena)称，斯诺登已申请在俄罗斯临时避难。白宫重申，斯诺登应被遣返回美国，接受审讯。

7月17日--普京暗示，他不希望因斯诺登的事情而破坏美俄关系。

7月19日--克里姆林宫称，对斯诺登计划申请俄罗斯公民的事并不知情。

7月22日--库齐利纳表示，希望斯诺登能在周三之前离开谢列梅捷沃机场中转区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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