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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 15:07 BJT

索契遭遇地震以及天然管道爆炸事故

2014年冬奥会举办城市俄罗斯索契周三发生轻微地震，并且发生天然气管道爆炸事故。俄罗斯官方称爆炸发生在地震之前，二者并无联系。政府发言人称当地周三发生里氏5.3级地震，震中位于黑海距离索契150公里，但对城市的基础设施并无明显破坏。总统普京已下令检查奥运场馆设施。路透

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