俄希望苹果与SAP交出源代码 以防范外国监控

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Maria Kiselyova
路透莫斯科7月30日 - 俄罗斯向苹果公司 和SAP公司 提议，希望他们向俄政府开放源代码，以确保他们的产品不会成为监控俄罗斯国家机构的工具。
目前，美国和欧洲正讨论对俄罗斯实施迄今以来最严厉的制裁。
美国周二对俄罗斯实施了新一轮制裁，包括俄罗斯外贸银行(VTB) 在内的三家俄罗斯银行受到影响。
欧盟周二就对俄罗斯首次实施广泛的经济制裁达成一致，这标志着俄罗斯与西方自冷战以来最大规模的对抗进入新阶段。
俄罗斯通讯和大众传媒部在声明中表示，俄通讯和大众传媒部长尼古拉·尼基福罗夫(Nikolai Nikiforov)上周在与苹果驻俄总经理彼得·恩格罗布·尼尔森(Peter Engrob Nielsen)和SAP驻俄常务董事瓦切斯拉夫·奥列科夫(Vyacheslav Orekhov)时表达了这一想法。
声明称，该提议旨在确保消费者和企业用户的权益，以保证他们的个人数据隐私不受侵犯，同时也是为保证国家安全利益。
尽管俄罗斯声称这样做是为保护隐私，但其迫使这些公司自曝软件内部运作的秘密，可能对这些企业的生存构成重大威胁，因为他们失去了对源代码的控制。
尼基福罗夫在周二晚间发布的一份声明中表示：“斯诺登2013年对NSA监控计划的曝光以及2014年美国情报机构公开宣布要加大对俄罗斯的监控，这都让俄罗斯加大了对外国软件和硬件信任度的质疑。”
SAP和苹果公司均拒绝立即发表置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。