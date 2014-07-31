俄希望苹果与SAP交出源代码 以防范外国监控

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Maria Kiselyova

路透莫斯科7月30日 - 俄罗斯向苹果公司 和SAP公司 提议，希望他们向俄政府开放源代码，以确保他们的产品不会成为监控俄罗斯国家机构的工具。

目前，美国和欧洲正讨论对俄罗斯实施迄今以来最严厉的制裁。

美国周二对俄罗斯实施了新一轮制裁，包括俄罗斯外贸银行(VTB) 在内的三家俄罗斯银行受到影响。

欧盟周二就对俄罗斯首次实施广泛的经济制裁达成一致，这标志着俄罗斯与西方自冷战以来最大规模的对抗进入新阶段。

俄罗斯通讯和大众传媒部在声明中表示，俄通讯和大众传媒部长尼古拉·尼基福罗夫(Nikolai Nikiforov)上周在与苹果驻俄总经理彼得·恩格罗布·尼尔森(Peter Engrob Nielsen)和SAP驻俄常务董事瓦切斯拉夫·奥列科夫(Vyacheslav Orekhov)时表达了这一想法。

声明称，该提议旨在确保消费者和企业用户的权益，以保证他们的个人数据隐私不受侵犯，同时也是为保证国家安全利益。

尽管俄罗斯声称这样做是为保护隐私，但其迫使这些公司自曝软件内部运作的秘密，可能对这些企业的生存构成重大威胁，因为他们失去了对源代码的控制。

尼基福罗夫在周二晚间发布的一份声明中表示：“斯诺登2013年对NSA监控计划的曝光以及2014年美国情报机构公开宣布要加大对俄罗斯的监控，这都让俄罗斯加大了对外国软件和硬件信任度的质疑。”

SAP和苹果公司均拒绝立即发表置评。（完）