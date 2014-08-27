乌克兰军方称一队俄罗斯士兵越境进入乌城镇

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透基辅8月27日 - 一位乌克兰军方发言人周三表示，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，并进入乌东部城镇Amvrosiyivka。
发言人Andriy Lysenko表示，在偏北城镇Horlivka和Ilovaysk的战事中，乌政府军已经击毙约200名分离分子，并击毁坦克和导弹系统。
他称过去24小时中，已有13名乌克兰军人丧生，36人受伤。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”