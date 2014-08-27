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时事要闻 | 2014年 8月 27日 星期三 18:38 BJT

乌克兰军方称一队俄罗斯士兵越境进入乌城镇

路透基辅8月27日 - 一位乌克兰军方发言人周三表示，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，并进入乌东部城镇Amvrosiyivka。

发言人Andriy Lysenko表示，在偏北城镇Horlivka和Ilovaysk的战事中，乌政府军已经击毙约200名分离分子，并击毁坦克和导弹系统。

他称过去24小时中，已有13名乌克兰军人丧生，36人受伤。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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