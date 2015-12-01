索罗斯旗下基金会在俄罗斯遭禁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约11月30日（记者 Jennifer Ablan） - 俄罗斯发布对亿万富豪、慈善家乔治·索罗斯（George Soros）旗下亲民主基金会的禁令，理由是其对俄罗斯国家安全及宪法构成威胁。
俄罗斯总检察长办公室周一发布声明称，索罗斯慈善网络的两个分支--开放社会基金会和开放社会研究所援助基金(OSI Assistance Foundation）将被列入外国非政府组织“停止名单”（stop list），他们的活动被俄罗斯认定为“不受欢迎”。
“我们发现，开放社会基金会和开放社会研究所援助基金的活动，对俄罗斯联邦宪法体制的基础和国家安全构成威胁。”声明称。
声明没有提供详情。索罗斯今年早些时候呼吁西方国家加大对乌克兰的援助力度，还概述了500亿美元融资方案的举措，并称应将此视为对抗日益咄咄逼人的俄罗斯的支柱。
开放社会基金会称，对俄罗斯的决定“感到失望”。
“与俄罗斯总检察长的说法相反的是，开放社会基金会逾25年来一直协助强化俄罗斯的法治，保护所有人的权益。”开放社会基金会在声明中称。
索罗斯在声明中称：“我们相信这是偶然情况，俄罗斯民众对美好未来的渴望不能被压制，而且最终会成功。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。