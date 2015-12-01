索罗斯旗下基金会在俄罗斯遭禁

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月30日 - 俄罗斯发布对亿万富豪、慈善家乔治·索罗斯（George Soros）旗下亲民主基金会的禁令，理由是其对俄罗斯国家安全及宪法构成威胁。

俄罗斯总检察长办公室周一发布声明称，索罗斯慈善网络的两个分支--开放社会基金会和开放社会研究所援助基金(OSI Assistance Foundation）将被列入外国非政府组织“停止名单”（stop list），他们的活动被俄罗斯认定为“不受欢迎”。

“我们发现，开放社会基金会和开放社会研究所援助基金的活动，对俄罗斯联邦宪法体制的基础和国家安全构成威胁。”声明称。

声明没有提供详情。索罗斯今年早些时候呼吁西方国家加大对乌克兰的援助力度，还概述了500亿美元融资方案的举措，并称应将此视为对抗日益咄咄逼人的俄罗斯的支柱。

开放社会基金会称，对俄罗斯的决定“感到失望”。

“与俄罗斯总检察长的说法相反的是，开放社会基金会逾25年来一直协助强化俄罗斯的法治，保护所有人的权益。”开放社会基金会在声明中称。

索罗斯在声明中称：“我们相信这是偶然情况，俄罗斯民众对美好未来的渴望不能被压制，而且最终会成功。”（完）