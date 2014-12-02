乌克兰危机与能源价格动荡 俄罗斯South Stream项目夭折

资料图片：俄罗斯下诺夫哥罗德州维克萨市OMK公司为South Stream项目生产的输气管道。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透新加坡/伦敦12月2日 - 由于能源价格大幅下跌、欧洲需求停滞不前、欧盟与俄罗斯之间因乌克兰危机陷入政治僵局，俄罗斯400亿美元规模的South Stream天然气管道项目成了牺牲品。

俄罗斯周一表示，已经取消无需经过乌克兰即可通往欧洲的South Stream输气管道项目，称因欧盟反对。土耳其成为俄罗斯的优先合作伙伴。

South Stream项目计划天然气供应能力为每年630亿立方米，相当于欧洲需求的逾10%。输气管道启动时间预计为2020年前。管道将跨越黑海，巩固俄罗斯作为地区主要天然气供应者的地位。

不过，该项目今年一直遭受挫折。乌克兰危机使得欧盟当局冻结了审批步骤，欧洲天然气需求不振和能源价格需求疲软也损及该管道的经济效益。

“我认为当前South Stream管道建造的可能性接近零，”International Institute for Strategic Studies经济与能源安全高级研究员Pierre Noel说。

根据估算，包括30%的出口关税在内，South Stream的收费价格将必须相当于9.50-11.50美元/百万英热单位(mmBtu)。今年欧洲现货天然气价格平均在6-9美元/mmBtu。

顾问公司East European Gas Analysis创办人Mikhail Korchemkin指出，“与油价挂钩的天然气价格日益下滑，且销售减少，料将导致俄罗斯天然气工业股份公司(俄气，Gazprom)今年陷入亏损，”迫使公司减少投资项目。

俄气(GAZP.MM)由政府控股，所出售的天然气，多数是根据与油价挂钩的合约。6月以来油价下跌40%，而欧洲天然气需求自2010年以来减少10%，在此情况下，俄气的天然气营收已经大幅缩水。

“取消这个项目，可以减少俄气2014-2017年的现金流量赤字，”Korchemkin称。

欧洲近三分之一的天然气需求是由俄气供给，这块业务占了俄气的80%营收。

“(取消South Stream项目)反映出在受到制裁措施打击之际，俄罗斯内部对于有限资源要投资何处的压力，”哥伦比亚大学全球能源政策中心研究学者Carlos Pascual指出。

浏览油价走势图：link.reuters.com/wur53w

South Stream管道的可行性：link.reuters.com/sut53w

俄罗斯受外汇/油价夹击：link.reuters.com/jut53w

石油关联资产对比现货天然气：link.reuters.com/nut53w

俄气对欧盟销售情况：link.reuters.com/jev68v

输欧管道项目地图：reut.rs/1jJaU4s

**是否回天乏术？**

取消South Stream管道项目，是在俄罗斯总统普京和Gazprom执行长Alexei Miller访问土耳其期间宣布的。期间普京提出修建通往土耳其的管道，以折扣价向土提供天然气。

有关South Stream管道通向非欧盟国家土耳其的说法已不是新闻，而且被视为俄罗斯的一个政治策略，旨在获得欧盟成员国对管道的支持。

“通往土耳其的这个替代方案，比直接通往欧洲的选项更令人生疑，”一名要求匿名的金融顾问表示，他曾涉足此事。

这个计画本来在经济效益上就已令人生疑，对土耳其提供折价天然气就更加令人摸不着头绪。土耳其一国也无法接收所有天然气，供应量是该国年度需求的四倍。

“即便管道真的通向土耳其，多数天然气最终也将去往欧洲。所以现在的问题是，为什么要增加运途风险，而不试图解决俄欧分歧，按最初计划把管道直接修到欧洲呢？”这名顾问说。(完)

(编译 洪曦/蔡美珍/王颖；审校 张明钧/李春喜)

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