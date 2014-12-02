乌克兰危机与能源价格动荡 俄罗斯South Stream项目夭折

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透新加坡/伦敦12月2日 - 由于能源价格大幅下跌、欧洲需求停滞不前、欧盟与俄罗斯之间因乌克兰危机陷入政治僵局，俄罗斯400亿美元规模的South Stream天然气管道项目成了牺牲品。
俄罗斯周一表示，已经取消无需经过乌克兰即可通往欧洲的South Stream输气管道项目，称因欧盟反对。土耳其成为俄罗斯的优先合作伙伴。
South Stream项目计划天然气供应能力为每年630亿立方米，相当于欧洲需求的逾10%。输气管道启动时间预计为2020年前。管道将跨越黑海，巩固俄罗斯作为地区主要天然气供应者的地位。
不过，该项目今年一直遭受挫折。乌克兰危机使得欧盟当局冻结了审批步骤，欧洲天然气需求不振和能源价格需求疲软也损及该管道的经济效益。
“我认为当前South Stream管道建造的可能性接近零，”International Institute for Strategic Studies经济与能源安全高级研究员Pierre Noel说。
根据估算，包括30%的出口关税在内，South Stream的收费价格将必须相当于9.50-11.50美元/百万英热单位(mmBtu)。今年欧洲现货天然气价格平均在6-9美元/mmBtu。
顾问公司East European Gas Analysis创办人Mikhail Korchemkin指出，“与油价挂钩的天然气价格日益下滑，且销售减少，料将导致俄罗斯天然气工业股份公司(俄气，Gazprom)今年陷入亏损，”迫使公司减少投资项目。
俄气(GAZP.MM)由政府控股，所出售的天然气，多数是根据与油价挂钩的合约。6月以来油价下跌40%，而欧洲天然气需求自2010年以来减少10%，在此情况下，俄气的天然气营收已经大幅缩水。
“取消这个项目，可以减少俄气2014-2017年的现金流量赤字，”Korchemkin称。
欧洲近三分之一的天然气需求是由俄气供给，这块业务占了俄气的80%营收。
“(取消South Stream项目)反映出在受到制裁措施打击之际，俄罗斯内部对于有限资源要投资何处的压力，”哥伦比亚大学全球能源政策中心研究学者Carlos Pascual指出。
浏览油价走势图：link.reuters.com/wur53w
South Stream管道的可行性：link.reuters.com/sut53w
俄罗斯受外汇/油价夹击：link.reuters.com/jut53w
石油关联资产对比现货天然气：link.reuters.com/nut53w
俄气对欧盟销售情况：link.reuters.com/jev68v
输欧管道项目地图：reut.rs/1jJaU4s
**是否回天乏术？**
取消South Stream管道项目，是在俄罗斯总统普京和Gazprom执行长Alexei Miller访问土耳其期间宣布的。期间普京提出修建通往土耳其的管道，以折扣价向土提供天然气。
有关South Stream管道通向非欧盟国家土耳其的说法已不是新闻，而且被视为俄罗斯的一个政治策略，旨在获得欧盟成员国对管道的支持。
“通往土耳其的这个替代方案，比直接通往欧洲的选项更令人生疑，”一名要求匿名的金融顾问表示，他曾涉足此事。
这个计画本来在经济效益上就已令人生疑，对土耳其提供折价天然气就更加令人摸不着头绪。土耳其一国也无法接收所有天然气，供应量是该国年度需求的四倍。
“即便管道真的通向土耳其，多数天然气最终也将去往欧洲。所以现在的问题是，为什么要增加运途风险，而不试图解决俄欧分歧，按最初计划把管道直接修到欧洲呢？”这名顾问说。(完)
(编译 洪曦/蔡美珍/王颖；审校 张明钧/李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。