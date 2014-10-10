韩国个股：三星重工将为受西方制裁的俄罗斯公司建造油轮--消息

路透莫斯科10月10日 - 消息人士周五表示，韩国造船企业三星重工业 计划为受到西方制裁的俄罗斯石油公司Gazprom Neft 建造三艘北冰洋油轮。

西方因俄罗斯在乌克兰危机中的角色对其实施制裁，这也牵连到俄罗斯企业在深水区域、北冰洋沿岸和页岩气项目方面的勘测和生产，因为这些公司要使用西方的技术。

三星重工业周二表示，获得价值4,720亿韩元(4.44亿美元)的三艘油轮订单，买方是一家欧洲公司，但未公布名称。三星重工业预计在2017年4月之前交付。

其中一名消息人士告诉路透，油轮的买方是Gazprom Neft在奥地利的子公司Gazprom Neft Trading。

“买方是Gazprom Neft下属的一家贸易子公司，设在维也纳，”该消息人士表示。另外两名消息人士也证实，油轮将交付给Gazprom Neft的子公司。

尽管三星重工业的协助为油田开发提供了便利，但也表明俄罗斯在响应普京总统号召、降低对西方技术的依赖方面存在难度。

Gazprom Neft和三星重工业均拒绝置评，前者是俄罗斯国有天然气公司Gazprom 旗下生产石油的子公司。

消息人士未透露油轮未来经营者的身份，也没有提供融资方面的细节。制裁措施也限制部分俄罗斯公司从西方融资。

Gazprom Neft位于俄罗斯北极圈内的Novoportovskoye油田需要这些油轮供应石油。(完)