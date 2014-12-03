《焦点》俄罗斯放弃South Stream项目，但仍寻求绕开乌克兰向欧输气

* 俄罗斯与欧盟产生嫌隙后放弃了South Stream项目

* 俄罗斯本可以通过与乌克兰达成协议省下数以十亿计美元--专家

* 俄气计划将管线改道土耳其

* 分析师质疑提议中管道的输送能力

路透莫斯科12月2日 - 俄罗斯总统普京决定放弃South Stream天然气管道项目，这对该国寻求无需经乌克兰即可向欧洲输送天然气的努力是一个打击，但并非终结。

俄罗斯希望找到绕开乌克兰的运输线路，以巩固其在欧洲市场的地位，同时希望降低能源运输过程中对与之关系紧张国家的依赖。

在欧洲需求低迷、同时面临同类项目竞争的情况下，俄罗斯最新的关注点落在成本高昂的替代方案--也就是建造一条通往土耳其的海底管道的建议上。

部分专家指出，虽然俄罗斯和乌克兰的关系出现危机，但通过继续经由乌克兰运输天然气并协商签订新协议，俄罗斯本可以省下数以十亿计的美元。

“我根本不相信可以绕开乌克兰，”Sberbank CIB分析师Alexander Fak称，“与乌克兰达成协议更容易些。”这位分析师估计，South Stream项目的总成本为500亿美元。

Fak称仍不确定替换South Stream的管道将设在哪里，他还质疑俄罗斯天然气工业股份公司(俄气，Gazprom) 是否明智，因该公司试图凭一己之力为跨越黑海的海底管道提供资金，而不是像South Stream项目那样组建财团。

“俄罗斯将建设新的管道，但不清楚将建在哪里，”他表示。

俄气已经投资约4,000亿卢布(约合78亿美元)用来扩大国内管道网络，为通过South Stream项目向欧盟输气做准备。South Stream项目计划经由保加利亚对欧洲输气，但俄罗斯周一取消该项目。

不过俄气的这些钱也许并没有白花。专家指出，根据俄气执行长Alexei Miller的计划，可以利用这些基础设施以及黑海海底管道向南欧输送天然气。

Miller周一表示，俄气和土耳其能源公司Botas已经签署备忘录，建设一条经由土耳其的海底管道，天然气输送能力为每年630亿立方米，与South Stream项目的计划输送能力相同。但欧洲天然气需求今年已经下降了7%。

“我对有630亿立方米需求感到怀疑。谁会买？而且别忘了还有TAP项目。”Alfa银行的分析师Alexander Kornilov称。

跨亚得里亚海管道(TAP)目标为在2020年前，每年从阿塞拜疆(亚塞拜然)里海Shah Deniz II油气田输送160亿立方米天然气至土耳其和至意大利。

俄罗斯项目在欧盟销售点的价格将比较便宜，约9美元/百万英热单位(mmBtu)；TAP项目则为11美元/mmBtu。

部分分析师认为，俄气或许未必一下子就建设有完整630亿立方米供气能力的管线。

“俄气的最佳选项或许是一开始先建一条160亿立方米的管道，那可能足以强化不取道乌克兰的土耳其供气，之后在该地区高调建设一些天然气基建项目确立重要的新市场地位。”Otkritie Capital的Artyom Konchin表示。