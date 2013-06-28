俄罗斯评等：标普确认俄罗斯长期主权信用评级为BBB，维持展望为稳定

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透莫斯科6月28日 - 评级机构标准普尔周五确认了俄罗斯的投资级信用评级，称俄罗斯经济易受大宗商品市场波动的不利影响，这抵消了该国强劲资产负债状况对评级的有利影响。
由于俄罗斯现金储备规模大且卢布汇率灵活，该国短期内可以抵挡住物价下滑的影响。但油价若持续下跌，将严重拖累经济成长。俄罗斯是全球最大的石油生产国。
标普确认俄罗斯长期主权信用评级为“BBB”，且维持展望为稳定。目前俄罗斯的评级状况与巴西、保加利亚和秘鲁在同一档。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。