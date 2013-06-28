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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 15:34 BJT

俄罗斯评等：标普确认俄罗斯长期主权信用评级为BBB，维持展望为稳定

路透莫斯科6月28日 - 评级机构标准普尔周五确认了俄罗斯的投资级信用评级，称俄罗斯经济易受大宗商品市场波动的不利影响，这抵消了该国强劲资产负债状况对评级的有利影响。

由于俄罗斯现金储备规模大且卢布汇率灵活，该国短期内可以抵挡住物价下滑的影响。但油价若持续下跌，将严重拖累经济成长。俄罗斯是全球最大的石油生产国。

标普确认俄罗斯长期主权信用评级为“BBB”，且维持展望为稳定。目前俄罗斯的评级状况与巴西、保加利亚和秘鲁在同一档。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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