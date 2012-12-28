俄罗斯大幅提高至2020年航天预算

路透莫斯科12月27日 - 俄罗斯周四宣布大规模增加太空项目支出，希望借此恢复昔日的辉煌。俄罗斯是世界上率先成功发射人造卫星的国家。

俄罗斯官方通讯社RIA报导称，总理梅德韦杰夫已批准在2013-2020年期间支出2.1万亿卢布（687.1亿美元）发展俄罗斯航天工业的计划。

“这（发展航空工业）可使我国有效地参与一些前瞻性项目，比如国际空间站（ISS）、研究月球、火星及太阳系其他星体等项目，”报导援引梅德韦杰夫的话称。

前苏联早在1957年就发射了引发冷战时期太空竞赛的斯普特尼克1号（Sputnik 1），但俄罗斯的空间项目却在过去一年遭遇了一连串的失败。

俄罗斯航天工业资深人士将这些失败归咎于预算匮乏和人才流失。

2010年和2011年，俄罗斯太空项目的年度预算约为1,000亿卢布（33亿美元），远低于梅德韦杰夫宣布的年均水平。梅德韦杰夫指出，一些资金将来自其他方面，而非政府预算。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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