俄罗斯大幅提高至2020年航天预算

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透莫斯科12月27日 - 俄罗斯周四宣布大规模增加太空项目支出，希望借此恢复昔日的辉煌。俄罗斯是世界上率先成功发射人造卫星的国家。
俄罗斯官方通讯社RIA报导称，总理梅德韦杰夫已批准在2013-2020年期间支出2.1万亿卢布（687.1亿美元）发展俄罗斯航天工业的计划。
“这（发展航空工业）可使我国有效地参与一些前瞻性项目，比如国际空间站（ISS）、研究月球、火星及太阳系其他星体等项目，”报导援引梅德韦杰夫的话称。
前苏联早在1957年就发射了引发冷战时期太空竞赛的斯普特尼克1号（Sputnik 1），但俄罗斯的空间项目却在过去一年遭遇了一连串的失败。
俄罗斯航天工业资深人士将这些失败归咎于预算匮乏和人才流失。
2010年和2011年，俄罗斯太空项目的年度预算约为1,000亿卢布（33亿美元），远低于梅德韦杰夫宣布的年均水平。梅德韦杰夫指出，一些资金将来自其他方面，而非政府预算。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。