俄罗斯航天局局长被总理“炒鱿鱼”

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月10日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周四解除了俄罗斯联邦航天局局长弗拉基米尔·波波夫金（Vladimir Popovkin）的职务。
梅德韦杰夫对波波夫金的继任者，俄罗斯前国防部副部长奥列格·奥斯塔片科(Oleg Ostapenko)表示：“我希望，我们之前不幸看到的联邦航天局的很多问题能伴随着你的任命得以克服。”
波波夫金否认了媒体今年早些时候关于酒后斗殴入院的报道。
今年7月，俄罗斯“质子-M”火箭搭载三颗“格洛纳斯-M”(GLONASS-M)导航卫星在拜科努尔航天发射场发射一分钟后坠毁。俄罗斯因此损失了大约2亿美元。
梅德韦杰夫当时表示，俄罗斯在不到一年的时间中出现七次发射失败，损失了10颗卫星。
俄罗斯副总理米特里·罗戈津（Dmitry Rogozin）在Twitter上写道，波波夫金将被授予俄罗斯航天领域一个高级职位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。