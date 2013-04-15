俄罗斯将于2018年从本土进行载人航天发射

2013年4月12日，俄罗斯总统普京在与国际空间站宇航员进行视频对话。 REUTERS/Aleksey Nikolskyi/RIA Novosti/Pool

路透俄罗斯4月12日 - 俄罗斯总统普京周五对国际空间站宇航员表示，俄罗斯将于2018年首次从本土进行载人航天发射，届时将可使用新的东方航天发射场。他指出，新的发射场将推动俄罗斯航天事业。

周五是苏联航天员加加林完成人类首次太空之旅52周年纪念日，当日普京与宇航员们进行了视频连线，称新的发射场也可供美国、欧洲和其他国家使用。

普京表示，希望能借助东方发射场追赶其他主要国家在航天领域的步伐。

俄罗斯目前在租赁哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场进行航天发射，而两国在租赁问题上摩擦不断。

普京称，东方航天发射场定于2015年首次用于航天发射，2018年首次用于载人发射。

他表示，即便在东方航天发射场建好后，还是会继续使用拜科努尔航天发射场，目前租约到2050年才到期。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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