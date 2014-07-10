俄罗斯试射“安加拉”运载火箭

路透莫斯科7月9日（记者 Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯周三在北部普列谢茨克发射场发射“安加拉”运载火箭。“安加拉”火箭是苏联解体后俄罗斯研制的首个运载火箭系列，旨在打破对外国火箭供应商和哈萨克斯坦拜科努尔发射场的依赖。

俄罗斯这次悄然发射“安加拉”火箭，与第一次发射时进行直播、总统普京在克里姆林宫观看的场景形成鲜明对比。第一次发射因故障中止。

“安加拉在这里，”俄罗斯副总理Dmitry Rogozin在发射成功后在网上发帖称。

俄罗斯国防部在声明中称，“安加拉-1.2PP”试验火箭在俄罗斯时间下午4点（1200 GMT）发射升空，经过21分钟的亚轨道飞行后，火箭经过俄罗斯的北极海岸线，飞行距离为5,700公里。

俄罗斯国家电视台稍后播放了“安加拉-1.2PP”试验火箭发射点火升空的画面。

“这是全新的火箭，”俄罗斯空天防御部队指挥官Alexander Golovko对电视台称。“它已经证实它的能力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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