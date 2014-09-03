普京要求加速建设俄罗斯太空港项目

路透俄罗斯东方港9月2日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京周二要求加快俄远东地区太空港项目建设，以打破对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖，并启动今后探索月球和火星的任务。

在俄罗斯同乌克兰关系紧张之际，普京视察位于东方港（Vostochny）的太空港项目建设情况，凸显俄罗斯在国防和太空项目方面对前苏联加盟共和国的依赖基础不牢。

在俄罗斯境内建航天发射场，是普京推动改革航天工业的重点。

“有了我们自己的航天设施和现代化的发射场网络……俄罗斯就能巩固作为航天大国的地位，确保太空活动的独立性，”普京在东方港说道。

普京对项目负责官员称，该项目的建设进度落后最多3个月，目前参与建设的6,000人员只是应有人员的一半。

“该发射场今后还会扩大……以用于实现探索月球、火星及其他天体的任务，”他说。

普京称，俄罗斯已经投入大约1,000亿卢布建设这个新的太空港，计划取代从哈萨克斯坦租借的拜科努尔航天发射场。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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