俄罗斯经济危机加剧致其空间项目预算削减30%

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周四同意将俄罗斯空间项目资金削减30%；这是俄政府在经济危机加剧的情况下缩减国家开支的做法。
俄罗斯太空总署1月提交的计划得到批准，梅德韦杰夫下令将俄罗斯2016-2025年的空间项目预算从2万亿卢布（292.4亿美元）缩减到1.4万亿卢布。
“这是一个大型项目，但即便在整体经济形势不佳的情况下，我们仍然需要此类大项目，”塔斯社援引梅德韦杰夫称。
但因国际油价下滑及西方制裁等因素加剧了俄罗斯经济衰势，国家支持的空间项目不得不让位于其它大规模、高耗资项目--如筹办2018年足球世界杯。
由于项目预算缩减，俄罗斯太空总署已同意将载人对月飞行项目从2030年推迟到2035年，并放弃可重复使用火箭的研发计划。
俄太空总署发言人此前曾表示该署会在2025年之后重新评估项目计划。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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