俄罗斯将于2018年从本土进行载人航天发射

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯4月12日 - 俄罗斯总统普京周五对国际空间站宇航员表示，俄罗斯将于2018年首次从本土进行载人航天发射，届时将可使用新的东方航天发射场。他指出，新的发射场将推动俄罗斯航天事业。
周五是苏联航天员加加林完成人类首次太空之旅52周年纪念日，当日普京与宇航员们进行了视频连线，称新的发射场也可供美国、欧洲和其他国家使用。
普京表示，希望能借助东方发射场追赶其他主要国家在航天领域的步伐。
俄罗斯目前在租赁哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场进行航天发射，而两国在租赁问题上摩擦不断。
普京称，东方航天发射场定于2015年首次用于航天发射，2018年首次用于载人发射。
他表示，即便在东方航天发射场建好后，还是会继续使用拜科努尔航天发射场，目前租约到2050年才到期。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
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