《焦点》俄罗斯力图重振航天业，但恐好梦难圆

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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(本文由路透中文网编译提供)
路透哈萨克斯坦拜科努尔12月26日 - 如今的拜科努尔沙尘密布，但火箭形状的游乐设施、褪色的宇航员画像，这一切仍在提醒人们前苏联航天业的辉煌过往。当初1961年时，加加林（Yuri Gagarin）就是从这里被送入太空的。
今年4月时俄罗斯总统普京曾称拜科努尔发射场已“垂垂老矣”，也许他其实说的是俄罗斯航天业。
普京近期签署了俄罗斯航天业全面改革计划，他希望这还不算太晚，俄罗斯期望打造成高科技超级大国。
拜科努尔航天发射场位于哈萨克斯坦西部，如今是将人送入国际空间站的唯一地方，迎接来自世界各国的航天员，全球约三分之一的卫星发射在这里进行。
但拜科努尔甚至没有一家电影院，更不用说什么21世纪的印记了，与当初前苏联时代相比没什么变化，甚至看起来更差。
该市航天博物馆负责人舒尔（Evelina Shchur）称：“访客期望这是一座类似科幻片里的、钢铁和玻璃建造的城市，但很长时间以来，几乎没人知道这个地方的存在。”
俄罗斯决定加大航天业预算，且普京承诺要重振航天业，但俄罗斯航天业陷入危机其实已经有很多年了。
太空杂志《Novosti Kosmonavtiki》的编辑马利宁（Igor Marinin）说：“整个行业都需要进行整顿，因为旧的没法用了，新的还没建。”
克里姆林宫决定将联邦航天局与承包企业分离，希望能藉此加强质量控制，避免再出现像7月火箭升空后不久就坠毁的事故。
联邦航天局新负责人奥斯塔潘科（Oleg Ostapenko）说：“我们有重大计划。我们会竭尽全力消除玷污了我们声誉的污点。”
根据改革方案，将组建新的“联合火箭-航天集团”（ORKK）整合原航天局下属工业企业，航天局仅负责政策、研究和地面基础设施譬如拜科努尔卫星发射基地。
有批评人士称，该计划将消除竞争，可能导致该行业更多的混乱。但也有许多人认为早该改革了。
马利宁说：“该行业止步不前，已经在走向腐朽了。问题很大，但现在（政府）已经选定了道路，以纠正问题。”
过去三年俄罗斯已将航天预算提高逾一倍，2013年超过了50亿美元，但与美国航天局庞大的预算相比，就是小巫见大巫了。
尽管俄罗斯加大航天预算，但该行业还是效率低下，难以及时履行订单，资金被滥用甚至盗用。马利宁称：“钱是收到了，但没什么成果。”
俄罗斯审计委员会（Russian Audit Chamber）报告尖锐地指出，航天业在卫星方面的支出远超国际标准，但卫星的质量差、出事风险高。
而俄罗斯在全球卫星发射领域的领先地位现在也面临风险。
俄罗斯卫星发射失败导致保险成本上升以及时间严重延误，这令其竞争对手法国的阿丽亚娜空间（Arianespace）从中受益，而美国SpaceX也趁机进入该市场。
2010年以来，有12枚俄罗斯卫星因发射失败而失去效用或使用寿命大大缩短。
此外，俄罗斯丧失了整整一代专家，他们如今本该在管理职位上的，但在当初前苏联解体后，这代专家纷纷离开了该行业或者俄罗斯。如今俄罗斯航天业的24万从业人员中，几乎有90%的人要不就是年逾60岁，要不就是不足30。
73岁的留明（Valery Ryumin）是前苏联宇航员，他牢骚满腹地说：“所有生产工厂都有麻烦，整整少了一代工程人员。”
他说：“联邦航天局也是一样，没剩什么专家了，只有上校和将军。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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