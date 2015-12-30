受经济危机冲击 俄罗斯拟削减航天计划经费

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Dmitry Solovyov

路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯联邦航天局（Roscosmos）周二称，俄罗斯将修改航天计划。此前俄罗斯《消息报》报导称，俄罗斯可能正计划将航天项目预算削减数以十亿美元，包括其雄心勃勃的月球探索计划。

Roscosmos在发给路透的书面声明中称，俄罗斯多个政府部门正参与修改这一覆盖至2025年的太空项目。

Roscosmos没有提供细节。但Roscosmos的声明与《消息报》的报导暗示，政府预算削减可能已影响到俄罗斯的航天计划。

因油价走低、西方制裁以及卢布贬值，俄罗斯政府正在削减从医疗到社会福利等一切领域的支出计划。

《消息报》发布了Roscosmos向政府提交的建议草案细节，草案提议大幅削减探月项目经费。

俄罗斯副总理罗戈津去年4月宣布，俄罗斯计划在月球上建立一个大型基地，称该基地将作为取得科学突破的平台。

《消息报》报导称，Roscosmos提议将探月计划的载人飞行部分的支出削减885亿卢布（12.2亿美元），至3,296.7亿卢布，但称建造飞向月球的飞船的经费不会受到太大影响。

Roscosmos在声明中拒绝对上述削减数额置评，称修改后的航天项目范围仍然很广。

Roscosmos拒绝透露俄罗斯在月球建立基地的计划是否仍然有效，但表示首次载人绕月飞行不会在2029年前进行。(完)