俄罗斯计划在2015年发射月球探测器

路透莫斯科1月15日 - 国际文传通讯社周二援引俄罗斯联邦航天局局长弗拉基米尔·波波夫金(Vladimir Popovkin)的说法报道称，俄罗斯将在2015年向月球发射一颗无人探测器，重启休眠已久的月球探测计划。

波波夫金表示，这个名为“月球-水珠”(Luna-Glob)的探测器将由一级火箭从俄罗斯正在远东阿穆尔(Amur)地区建设的一处新发射场地升空。

他在提到该发射场时说：“我们将从那里开始我们的月球探险之旅。”新建的发射场将减少俄罗斯对哈萨克斯坦境内拜科努尔航天发射场的依赖。

俄罗斯航天官员表示，“月球-水珠”(Luna-Glob)将包括一个轨道飞行器以及一个可降落月球的探测器，并将传回从月球表面提取的样本的信息。

俄罗斯国防部表示，俄罗斯周二成功发射的火箭将三颗军事卫星送入预定轨道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。