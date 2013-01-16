俄罗斯计划在2015年发射月球探测器

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科1月15日 - 国际文传通讯社周二援引俄罗斯联邦航天局局长弗拉基米尔·波波夫金(Vladimir Popovkin)的说法报道称，俄罗斯将在2015年向月球发射一颗无人探测器，重启休眠已久的月球探测计划。
波波夫金表示，这个名为“月球-水珠”(Luna-Glob)的探测器将由一级火箭从俄罗斯正在远东阿穆尔(Amur)地区建设的一处新发射场地升空。
他在提到该发射场时说：“我们将从那里开始我们的月球探险之旅。”新建的发射场将减少俄罗斯对哈萨克斯坦境内拜科努尔航天发射场的依赖。
俄罗斯航天官员表示，“月球-水珠”(Luna-Glob)将包括一个轨道飞行器以及一个可降落月球的探测器，并将传回从月球表面提取的样本的信息。
俄罗斯国防部表示，俄罗斯周二成功发射的火箭将三颗军事卫星送入预定轨道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)