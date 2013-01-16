俄罗斯计划在2015年发射月球探测器

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月15日 - 国际文传通讯社周二援引俄罗斯联邦航天局局长弗拉基米尔·波波夫金(Vladimir Popovkin)的说法报导称，俄罗斯将在2015年向月球发射一颗无人探测器，重启休眠已久的月球探测计划。
波波夫金表示，这个名为“月球-水珠”(Luna-Glob)的探测器将由一级火箭从俄罗斯正在远东阿穆尔(Amur)地区建设的一处新发射场地升空。
他在提到该发射场时说：“我们将从那里开始我们的月球探险之旅。”新建的发射场将减少俄罗斯对哈萨克斯坦境内拜科努尔航天发射场的依赖。
俄罗斯航天官员表示，“月球-水珠”(Luna-Glob)将包括一个轨道飞行器以及一个可降落月球的探测器，并将传回从月球表面提取的样本的信息。
俄罗斯国防部表示，俄罗斯周二成功发射的火箭将三颗军事卫星送入预定轨道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。