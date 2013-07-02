俄罗斯火箭发射不久后爆炸起火

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透哈萨克斯坦阿拉木图7月2日 - 俄罗斯媒体报道，俄罗斯一枚携带三颗导航卫星的无人火箭发射升空不久后爆炸，该火箭的发射地点为俄罗斯在哈萨克斯坦租借的拜科努尔发射场。没有人员伤亡报道。
俄罗斯国有电视台Rossiya-24播出的画面显示，Proton-M运载火箭发射升空几秒后偏离轨道。该火箭在空中解体后变成巨大的火球，并坠落在发射台附近。
国际文传电讯社引述匿名消息人士报道称，现场掩体内的工作人员得以生还。
国际文传电讯社称，哈萨克斯坦应急部门正在考虑疏散附近的城镇人口，因为坠毁地点的有毒火箭燃料燃烧可能带来健康威胁。该地区人烟稀少。
Rossiya-2报道称，三颗导航卫星造成的经济损失约为2亿美元。俄罗斯新闻社称，可能是发动机或制导系统故障。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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