俄罗斯火箭发射不久后爆炸起火

路透哈萨克斯坦阿拉木图7月2日 - 俄罗斯媒体报道，俄罗斯一枚携带三颗导航卫星的无人火箭发射升空不久后爆炸，该火箭的发射地点为俄罗斯在哈萨克斯坦租借的拜科努尔发射场。没有人员伤亡报道。

俄罗斯国有电视台Rossiya-24播出的画面显示，Proton-M运载火箭发射升空几秒后偏离轨道。该火箭在空中解体后变成巨大的火球，并坠落在发射台附近。

国际文传电讯社引述匿名消息人士报道称，现场掩体内的工作人员得以生还。

国际文传电讯社称，哈萨克斯坦应急部门正在考虑疏散附近的城镇人口，因为坠毁地点的有毒火箭燃料燃烧可能带来健康威胁。该地区人烟稀少。

Rossiya-2报道称，三颗导航卫星造成的经济损失约为2亿美元。俄罗斯新闻社称，可能是发动机或制导系统故障。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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