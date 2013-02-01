俄火箭遇引擎故障发射后坠入太平洋

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透莫斯科2月1日电 - 俄通-塔斯社(ITAR-Tass)报道称，俄罗斯一枚载有通讯卫星的火箭周五因引擎故障，在发射后坠入太平洋。
Intelsat-27卫星的发射失败是俄罗斯近年来在太空计划上遭遇的数次挫折之一。
俄通-塔斯社援引俄罗斯太空领域一消息人士的报道称，载有卫星的Zenit-3SL火箭在发射不久后遇引擎故障。据悉，该火箭是乌克兰和俄罗斯公司合作制造。
国际通信卫星组织的网站显示，Intelsat-27将为欧美媒体、政府和其他客户提供服务。
俄罗斯正加大太空领域开支，并计划在2015年发射月球探测器。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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