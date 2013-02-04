俄火箭遇引擎故障发射后坠入太平洋

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月1日电 - 俄通-塔斯社(ITAR-Tass)报道称，俄罗斯一枚载有通讯卫星的火箭周五因引擎故障，在发射后坠入太平洋。
Intelsat-27卫星的发射失败是俄罗斯近年来在太空计划上遭遇的数次挫折之一。
俄通-塔斯社援引俄罗斯太空领域一消息人士的报道称，载有卫星的Zenit-3SL火箭在发射不久后遇引擎故障。据悉，该火箭是乌克兰和俄罗斯公司合作制造。
国际通信卫星组织的网站显示，Intelsat-27将为欧美媒体、政府和其他客户提供服务。
俄罗斯正加大太空领域开支，并计划在2015年发射月球探测器。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。