俄火箭遇引擎故障发射后坠入太平洋

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月1日电 - 俄通-塔斯社(ITAR-Tass)报道称，俄罗斯一枚载有通讯卫星的火箭周五因引擎故障，在发射后坠入太平洋。

Intelsat-27卫星的发射失败是俄罗斯近年来在太空计划上遭遇的数次挫折之一。

俄通-塔斯社援引俄罗斯太空领域一消息人士的报道称，载有卫星的Zenit-3SL火箭在发射不久后遇引擎故障。据悉，该火箭是乌克兰和俄罗斯公司合作制造。

国际通信卫星组织的网站显示，Intelsat-27将为欧美媒体、政府和其他客户提供服务。

俄罗斯正加大太空领域开支，并计划在2015年发射月球探测器。(完)