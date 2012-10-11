布莱曼将成为俄罗斯下一位太空游客

2012年10月10日，英国歌手莎拉·布莱曼在莫斯科接受访问，她表示已经购买了一张俄罗斯太空飞船的船票。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科10月10日电（记者 Alissa de Carbonnel）---英国歌手莎拉·布莱曼周三表示，已经购买了一张俄罗斯太空飞船的船票，称这是实现儿时梦想的机会。

现年52岁的布莱曼将搭乘飞船前往距地球400公里的国际空间站。她表示：“这比做过的任何事都更让我兴奋。我一直想遨游太空，这比任何梦都刺激。”

布莱曼被联合国教科文组织授予和平艺术家称号。她表示，八岁时在电视上看到模糊的人类登月图片後便梦想着遨游太空。

“太空旅行是神奇的，对於我来说这是对事务真谛的顿悟。”布莱曼说道。

布莱曼并未透露旅行的价格，外界猜测超过3,500万美元。俄罗斯对每个NASA飞行员的收费超过5,000万美元。

布莱曼将在太空中度过12天。她表示将利用这次旅行推广女性接受科学教育和环保理念。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。