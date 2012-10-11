布莱曼将成为俄罗斯下一位太空游客

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透莫斯科10月10日电（记者 Alissa de Carbonnel）---英国歌手莎拉·布莱曼周三表示，已经购买了一张俄罗斯太空飞船的船票，称这是实现儿时梦想的机会。
现年52岁的布莱曼将搭乘飞船前往距地球400公里的国际空间站。她表示：“这比做过的任何事都更让我兴奋。我一直想遨游太空，这比任何梦都刺激。”
布莱曼被联合国教科文组织授予和平艺术家称号。她表示，八岁时在电视上看到模糊的人类登月图片後便梦想着遨游太空。
“太空旅行是神奇的，对於我来说这是对事务真谛的顿悟。”布莱曼说道。
布莱曼并未透露旅行的价格，外界猜测超过3,500万美元。俄罗斯对每个NASA飞行员的收费超过5,000万美元。
布莱曼将在太空中度过12天。她表示将利用这次旅行推广女性接受科学教育和环保理念。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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