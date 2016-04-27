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时事要闻 | 2016年 4月 27日 星期三 11:50 BJT

俄罗斯“东方”发射场首次火箭发射因技术故障推迟--媒体

路透莫斯科4月27日 - 俄罗斯媒体报导称，因技术故障，俄罗斯航天局周三被迫在最后时刻推迟在“东方”航天发射场进行的首次火箭发射。

搭载三枚卫星的“联盟”无人火箭原计划周三从东方航天发射场升空。俄罗斯建设这个发射场，是为了摆脱对位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场的依赖。

国际文传电讯社报导称，计划发射前的最后时刻，现场官员宣布因技术故障而将发射时机推迟至周四上午。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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