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时事要闻 | 2016年 4月 28日 星期四 11:26 BJT

俄罗斯“东方”发射场首次发射火箭

路透莫斯科4月28日 - 俄罗斯周四首次在新启用的“东方”航天发射场发射火箭。因技术故障，俄罗斯航天局周三被迫在最后时刻推迟“东方”发射场的首次火箭发射。

俄罗斯媒体报导称，莫斯科时间0501（0201 GMT），搭载三枚卫星的“联盟”无人火箭从“东方”发射场升空。“东方”发射场位于俄罗斯阿穆尔地区，接近中俄边境。

俄罗斯总统普京从数千公里以外飞赴现场观摩俄罗斯媒体和官员所称的历史性事件，但周三的发射最后时刻被取消。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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