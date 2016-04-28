俄罗斯东方航天发射场首次成功发射火箭（更新版）

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路透莫斯科4月28日 （记者 Dmitry Solovyov） - 俄罗斯周四首次在新启用的东方航天发射场发射火箭。周三因技术故障，俄罗斯航天局被迫在最后时刻推迟东方发射场的首次火箭发射。

俄罗斯国家电视台的画面显示，莫斯科时间0501（0201 GMT），搭载三枚卫星的“联盟-2.1A”运载火箭从东方发射场升空。东方发射场位于俄罗斯阿穆尔地区，接近中俄边境。

俄罗斯媒体援引俄罗斯联邦航天局官员称，三枚卫星在火箭升空约九分钟后与火箭第三级分离，进入预定轨道。

俄罗斯总统普京从数千公里以外飞赴现场观摩俄罗斯媒体和官员所称的历史性事件，但周三的发射在最后时刻被取消。

俄罗斯媒体报导称，普京周四在东方发射场观摩发射后，对发射场的工作人员和联邦航天局的官员表示：“我想祝贺你们。这是值得骄傲的事情。”

“设备昨天出现了点故障，”他说道。“原则上我们本可以在昨天发射，但设备昨天有点问题。这是正常的事情。”

周三发射推迟后，普京批评联邦航天局和政府官员，称航天业存在大量技术问题，称“应采取恰当的应对行动”。普京两天的态度对比鲜明。

延期和腐败问题一直困扰新发射场的工作。欧洲航天局本月在法属圭亚那使用俄制“联盟”火箭进行的发射亦因技术故障推迟。

东方发射场是俄罗斯境内的首个民用火箭发射场。俄罗斯建设这个发射场，是为了摆脱对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖。

“重要的是这个发射台已经运转，而准备工作是你们做的，”普京周四对发射场人员说道。“我们目前面临第二个阶段，即发射一枚重型火箭。”

“我们还有许多艰巨的工作。但毫无疑问，这是俄罗斯空间探索非常重大的进展。”（完）