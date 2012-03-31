前苏联克格勃情报长官自杀身亡

路透莫斯科3月30日电(记者 Alexei Anishchuk/ Steve Gutterman)---俄罗斯调查人员表示，前苏联情报机构克格勃前主管谢巴尔辛(Leonid Shebarshin)周五被发现死在其位於莫斯科的寓所内。

调查委员会在其网站www.sledcom.ru上表示，现年77岁的谢巴尔辛看似死於自杀，尸体旁边有一把他退休时被授予的手枪。他曾在1989-1991年间领导克格勃负责国外情报搜集的第一总局(First Chief Directorate)。

国际文传电讯社援引一名警官的话报导称，警方还在现场发现了一份自杀遗书。

谢巴尔辛曾於20世纪50-70年代在巴基斯坦、印度和伊朗执行任务。他於1987年被任命为第一总局的副局长，随後在1989年被提升为局长。

警方还在现场发现了谢巴尔辛的日记，其中揭示了他或许有健康问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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