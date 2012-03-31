前苏联克格勃情报长官自杀身亡

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科3月30日电(记者 Alexei Anishchuk/ Steve Gutterman)---俄罗斯调查人员表示，前苏联情报机构克格勃前主管谢巴尔辛(Leonid Shebarshin)周五被发现死在其位於莫斯科的寓所内。
调查委员会在其网站www.sledcom.ru上表示，现年77岁的谢巴尔辛看似死於自杀，尸体旁边有一把他退休时被授予的手枪。他曾在1989-1991年间领导克格勃负责国外情报搜集的第一总局(First Chief Directorate)。
国际文传电讯社援引一名警官的话报导称，警方还在现场发现了一份自杀遗书。
谢巴尔辛曾於20世纪50-70年代在巴基斯坦、印度和伊朗执行任务。他於1987年被任命为第一总局的副局长，随後在1989年被提升为局长。
警方还在现场发现了谢巴尔辛的日记，其中揭示了他或许有健康问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。