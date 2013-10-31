意媒曝俄监听G20代表 俄矢口否认

路透罗马/莫斯科10月30日 - 意大利《晚邮报》（Corriere dellaSera）本周报道称，俄罗斯情报机构借助泰迪熊、日记簿、免费U盘等礼物，对数百位参加9月圣彼得堡二十国集团（G20）峰会的外国代表进行了间谍活动。俄罗斯对此予以否认。

该报援引欧洲理事会安全办公室提供给意大利情报部门的一份报告称，在9月5-6日的G20峰会期间，俄罗斯至少发放了300件此类物品，这些物品在上月的安全汇报会上被披露为间谍设备。

上述报道令有关国际间谍活动的争议进一步升温。在此之前，有报道称美国情报部门曾对盟国及多国元首的电话进行过监听。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，不知道最新指控的消息来源。

“毫无疑问，这只不过是想把注意力从欧洲国家与华盛顿之间真正存在的问题转移到那些无事实根据的、不存在的问题上，”RIA通讯社援引佩斯科夫的话称。

据《晚邮报》报道，欧洲理事会主席范龙佩（Herman VanRompuy）及其他欧盟代表在上述定期召开的汇报会上称，他们都获赠了U盘纪念品和连接智能手机和个人电脑的数据线。

报道称，欧盟官员已提醒对这些设备进行详细检测的德国情报机构。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。