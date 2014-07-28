焦点：害怕西方强化制裁 外资抛售俄罗斯股票和债券

纽交所内的交易员，摄于2014年7月17日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦7月25日 - 2014年初抛售潮过后，暂时冒险重返俄罗斯股市与债市的外国投资者再度大幅减仓，因担心被西方的制裁行动殃及。

俄罗斯股市今年在大型新兴市场中表现最差，按美元计算跌去13%。

卢布兑美元RUB=跌5%，仅略好于阿根廷披索，俄罗斯美元债券较可比美国公债的收益率溢价为2.8个百分点，较1月高出80个基点。

制裁已禁止一些俄罗斯企业进入西方资本市场，而马航坠机事件可能再引发新的一波制裁，进一步打击俄罗斯经济。

一些分析师称，可能最终不会加强制裁，但许多投资者决定一走了之。

“我们决定出清仓位。这主要事关风险管理，而不是基本面因素，”在施罗德投资管理一支50亿美元多种资产基金的Aymeric Forest称。

这对于他来说是180度大转弯，他在今年初克里米亚危机后曾加码俄罗斯资产，因俄罗斯公司派息高且估值便宜。他表示，他是在美国政府明显将加大制裁力度后决定卖出的。

按照目前的制裁措施，美国和欧洲投资者不得购买某些俄罗斯企业新发行的证券。Forest等诸多投资者担心这些禁令可能很快扩大到原有的股股票和债券，迫使投资者减价出售这些资产。

“法律及政治风险升高...我们原先有个小部位，已经完全出清了。”他说。

根据位于莫斯科的研调机构Macro-Advisory，外资在俄罗斯股市持股占19%，低于去年12月的21%。在俄国股市，可自由交易的股票占总市值29%。

基金追踪机构EPFR的6月基金资金流数据显示，年初以来对俄罗斯抱持悲观的新兴市场投资人，事实上已转为大幅超配--意味着他们的俄罗斯股票配比，超过了俄罗斯在明晟MSCI指数.MSCIEF中的5.4%权重。

那是因为从5月底以后，俄罗斯对乌克兰当局释出较善意的讯息，双方紧绷态势稍有缓和。但美银美林的股票策略师Wesley Fogel说，这些仓位可能在7月随着危机升级而被洗盘。

EPFR过去一周的数据显示，投资人从俄罗斯基金撤离1.72亿美元，外流规模为六个月内最大。

Fogel建议客户以当前水平买进俄罗斯股票，其未来12个月预期市盈率为新兴市场平均值的一半左右。

但他的看法取决于乌俄危机有正面结果，且不会再有更多制裁。

“投资人现在低配俄罗斯股市，但那不代表不会有更多卖盘出笼，因为投资人信心相当脆弱，”瑞士基金公司EI Sturdza投资组合经理Michel Danechi说。

虽然俄罗斯股票估值和派息很具吸引力，但Danechi说他不碰那些遭制裁企业的股票，例如能源公司Rosneft和Novatek。

**存在其他替代资产**

Lombard Odier的全球固定收益策略师Salman Ahmed也认为，双方将各退一步，这就意味着制裁不大可能进一步升级。但相对于卢布债券在新兴市场本币债券指标指数GBI-EM中10%的权重，他的基金仍低配卢布债券。

由于卢布债券8%以上的收益率(殖利率)，直到目前仍颇具吸引力。周五俄罗斯央行加息0.5个百分点之后，卢布债券收益率进一步上升。摩根大通在马航客机失事前对客户的最新调查显示，投资者小幅超配0.7个百分点。

该调查发现，多数基金对俄罗斯美元债券和卢布的配置低于指标。摩根大通建议客户对卢布债券的配置不要超过指标权重，并采用信贷违约互换对冲风险。

摩根士丹利亦表示，正在把俄罗斯公司债与本地债券的评级调降至减码。

“任何投资俄罗斯的人，都必须意识到将会有周期性的爆发和轧空，”Ahmed表示。

“如果从相对资产角度来看，你要放弃8.5%的收益率，但在南非和土耳其也能获得类似的收益率，而且波动较小。”

**长期前景**

与Ahmed的观点相似，其他许多人也认为西方不愿意切断与俄罗斯的贸易和投资关系，以免损害自身经济利益。他们说，普京总统也将努力避免发生可能破坏俄罗斯经济的冲突。

但这并不会使投资者急于冒险涉足。首先，据摩根士丹利计算，俄罗斯企业在未来一年将要偿还1,600亿美元债务，其中欧盟建议要切断资本市场融资渠道的俄罗斯国有企业，届时将有约330亿美元债务到期。

虽然很少有人预计将会违约，但上述情况给俄罗斯4,750亿美元的储备带来风险。

其次，俄罗斯经济已经处在衰退的边缘，今年的资本外逃额已经高达750亿美元。

Eaton Vance Investment Managers的全球固定收益部门联席负责人和投资组合经理Michael Cirami认为，欧盟不大可能采取极端措施，但这没有改变他对俄罗斯的悲观看法。

“乌克兰不是问题，只是问题的症状，”Cirami说。“自2010年以来我们就一直看空俄罗斯。该国对石油的依赖度太高...破裂的经济成长模式。”(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/李春喜; 审校 张涛/杜明霞)

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