调查：俄罗斯股市料将横盘整理 2016年底或收在当前水准附近

路透莫斯科10月4日 - 路透调查显示，俄罗斯股市今年料将收在当前水准附近，因油价守在每桶50美元左右，加上俄罗斯经济仅缓步地从深度滑坡中改善，这些都令股市承压。

分析师称，投资者将继续逢低吸纳俄罗斯资产，因为这些资产与发达市场相比可提供诱人的收益率，而且全球主要央行的超宽松货币政策正在提升风险胃纳。

以美元计价的RTS指数.IRTS今年已经上涨逾30%。该指数在3月和4月强劲反弹，得益于油价从多年低点回升以及卢布走强。

不过，即便石油输出国组织(OPEC)上周同意适当减产提振油价，油价却仍未能突破50美元很多。RTS指数的反弹势头也降温，而且布兰特原油在2016年的均价料为每桶45.44美元。

“多数流通股已经有了很不错的估值，因此它们的上涨潜力有限，”Alfa Bank分析师Geldy Soyunov称。“推动RTS指数上升的主要因素，只能是在卢布升值的情况下产生的汇率影响，”

路透调查的11位分析师的预估中值是2016年底时RTS指数将报在1,000点。有些分析师的预估与7月调查一致，当时的预估中值是2016年底时该指数将在950点。

分析师的预估值从850到1,050点不等，说明对于接下来三个月的情况仍不确定。(完)