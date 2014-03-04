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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 14:27 BJT

俄罗斯股市：盘初上涨4-5%，上日重挫

路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯股市周二开盘上涨，上日因担忧乌克兰危机扩大而重挫。

0608 GMT时，卢布计价的俄罗斯股指MICEX指数 上涨4.8%，美元计价的RTS指数 亦升4.4%。(完)
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