调查：俄罗斯股市年底前料再涨11% 因经济复苏且油价温和上扬

路透莫斯科3月29日 - 路透调查显示，年底前俄罗斯股市料上涨约11%，因经济复苏且油价温和上涨，使投资人变得更加看多。

俄罗斯指标RTS指数.IRTS去年劲扬52%，因卢比大涨，且随着特朗普11月在美国总统大选中获胜，市场指望西方将放宽对俄的制裁。

尽管由于立即放松制裁的机率渺茫，使得指标股指今年以来回落2%，分析师仍认为有理由对俄股感到乐观。

俄罗斯经济经过连续两年萎缩后，今年可望增长约1.2%。

“市场人士益发认为，放宽针对俄罗斯的制裁只是可能存在的惊喜，而非最可能出现的情况。”丹斯克银行交易部门策略师Vladimir Miklashevsky说。

“增长的主要动力将是(俄罗斯)央行降息、消费面情况改善及油价上涨。”他预期RTS指数年底将升至1,200点。

过去一周对13位分析师所做调查的预估中值显示，RTS指数2017年底将来到1,250点。周二收盘报1,125.58点。

多数受访分析师预计布兰特原油介于每桶55-60美元的区间，高于当前的约50.3美元。

RTS指数以美元计价，油气类股约占50%权重。(完)