调查：分析师预测俄股到年底前还将上涨逾8%

路透莫斯科4月1日 - 周五公布的路透调查显示，俄罗斯股市到年底之前料将上涨逾8%，受油价逐渐复苏的提振。

分析师称，中国当局可能推出刺激政策，或许会进一步刺激俄股，不过他们认为美联储进一步升息以及俄罗斯与西方出现新的冲突将是风险因素。

以美元计价的RTS指数.IRTS今年已经累计上涨约16%，受油价摆脱多年低点以及卢布走强提振。另一项路透调查预测，今年布兰特原油均价约为每桶40.90美元，明年均价为每桶54.70美元。

石油和天然气公司在RTS指数中的权重约为50%，这使得能源价格成为影响该指数的关键因素。

“由于石油期货价格曲线向上，而且俄罗斯经常帐盈余非常稳健，我们继续长期看多卢布，并预测RTS指数将受到支撑，”丹麦丹斯克银行交易策略师Vladimir Miklashevsky表示。

Miklashevsky并称，如果俄罗斯央行下半年重启货币宽松的周期，正如周四路透调查预测的那样，这可能利好股市。

11位分析师的预测中值为，年底时RTS指数将收于950点，该指数周四收报876.2点。

许多分析师并未改变12月路透调查时做出的预测，当时的预测中值也是年底时RTS指数收于950点。(完)