瑞信自2013年以来首次加码俄罗斯股票

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月23日 - 瑞士信贷周五表示，该行已经上调对俄罗斯股市的曝险至较指标指数加码15%的水平，因为该国股票估值低廉。
这是自2013年以来瑞士信贷首次加码俄罗斯股票。瑞信称，过去43个月该行一直“大幅减码”俄罗斯股票，但认为最近风险状况已经发生改变。
“MSCI明晟俄罗斯股市较MSCI明晟新兴市场指标股指贴水60%，”瑞信在给客户的报告中写道。
瑞信称，过去20年里，只有3%的时间俄罗斯股市较新兴市场指数的贴水比这更大--1998年俄罗斯金融危机，以及该国吞并克里米亚半岛的时候。
瑞信给出的14只个股包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)(SBER.MM)、卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)、诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)、Transneft(TATN.MM)、Alrosa(ALRS.MM)、Novolipetsk(NLMK.MM)和Steel and Severstal(CHMF.MM)。
俄罗斯股市今年在大型新兴市场经济体中表现最差，MSCI明晟俄罗斯指数今年下跌17.5%。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。