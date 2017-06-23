瑞信自2013年以来首次加码俄罗斯股票

路透伦敦6月23日 - 瑞士信贷周五表示，该行已经上调对俄罗斯股市的曝险至较指标指数加码15%的水平，因为该国股票估值低廉。

这是自2013年以来瑞士信贷首次加码俄罗斯股票。瑞信称，过去43个月该行一直“大幅减码”俄罗斯股票，但认为最近风险状况已经发生改变。

“MSCI明晟俄罗斯股市较MSCI明晟新兴市场指标股指贴水60%，”瑞信在给客户的报告中写道。

瑞信称，过去20年里，只有3%的时间俄罗斯股市较新兴市场指数的贴水比这更大--1998年俄罗斯金融危机，以及该国吞并克里米亚半岛的时候。

瑞信给出的14只个股包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)(SBER.MM)、卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)、诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)、Transneft(TATN.MM)、Alrosa(ALRS.MM)、Novolipetsk(NLMK.MM)和Steel and Severstal(CHMF.MM)。

俄罗斯股市今年在大型新兴市场经济体中表现最差，MSCI明晟俄罗斯指数今年下跌17.5%。(完)