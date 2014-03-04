俄罗斯财政部暂停购汇 因市场高度波动

财政部一直以来每天购入等同于35亿卢布的外汇(9,570万美元)来补充储备基金，这是用石油税提供资金来源的两支主权基金之一。

财政部在官网上公布的声明称，“由于近期观察到的金融市场高波动，俄罗斯财政部和联邦国库宣布3月4日起暂停在国内市场购买外汇。”(完)