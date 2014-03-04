俄罗斯财政部暂停购汇 因市场高度波动

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯财政部周二表示，由于市场波动剧烈，暂停购买外汇充实主权财富基金的操作。
财政部一直以来每天购入等同于35亿卢布的外汇(9,570万美元)来补充储备基金，这是用石油税提供资金来源的两支主权基金之一。
财政部在官网上公布的声明称，“由于近期观察到的金融市场高波动，俄罗斯财政部和联邦国库宣布3月4日起暂停在国内市场购买外汇。”(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
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路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。