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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 11:09 BJT

俄罗斯核潜艇着火 尚无辐射泄漏

俄罗斯周五表示，经过长达数小时奋战，通过直升机及拖船洒水，海军船坞内"叶卡捷琳堡"号核潜艇的火势已得到控制。俄罗斯当局称，没有发生辐射泄漏。电视画面显示，俄北部摩尔曼斯克船坞上方浓烟滚滚，逾百名消防队员奋力扑火。据目击者称，潜艇上方大火蹿至10米高。路透

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