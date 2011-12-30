俄罗斯核潜艇着火 尚无辐射泄漏

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透俄罗斯摩尔曼斯克12月30日电---俄罗斯周五表示，经过长达数小时奋战，通过直升机及拖船洒水，海军船坞内"叶卡捷琳堡"号核潜艇的火势已得到控制。
俄罗斯当局称，没有发生辐射泄漏。
电视画面显示，俄北部摩尔曼斯克（Murmansk）船坞上方浓烟滚滚，逾百名消防队员奋力扑火。据目击者称，潜艇上方大火蹿至10米高。
火灾发生在周四12:20 GMT，9个多小时後，俄紧急事务部部长绍伊古（Sergei Shoigu）在莫斯科紧急操控中心，对现场指挥救火的官员称："大火已被控制。"
绍伊古的话表明，大火仍在持续，但将潜艇部分浸入水中，已成功减弱火势。
俄罗斯称，核反应堆已被关闭，所有武器已从潜艇上移除。"叶卡捷琳堡"号潜艇长167米，7月从巴伦支海海域向堪察加半岛发射了一枚洲际弹道导弹。
俄紧急事务部发言人称："辐射水平处於正常范围。无人受伤。"
当地媒体的报 道并不太清晰，但据信事故原因是，潜艇在船坞内进行焊接修理时，周边木制脚手架着火，火势蔓延至潜艇舰身。
该潜艇可装载16枚弹道导弹，每枚导弹可携带四枚弹头。核反应堆并未在大火中受损，俄海军核潜艇反应堆能抵御外力撞击和高温。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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