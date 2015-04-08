俄一艘在维修的核潜艇起火，火势已被扑灭

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯一艘在北部阿尔汉格尔斯克省Zvyozdochka船厂维修的核潜艇周二发生火灾，火势目前已被消防人员扑灭。
经营该船厂的俄罗斯国企United Shipbuilding Corporation称，潜艇上没有武器，潜艇上的核反应堆在火灾发生前已被关闭，没有人员受伤。该潜艇是一艘155米长的949 Antei型号潜艇。
“这起事故不会对环境造成威胁，也没有放射性污染的威胁，”该公司称。
一名消息人士对TASS通讯社称，该潜艇核反应堆活动区在几年前维修开始时已被卸载。消防人员用水淹没维修该潜艇的船坞，协助将火势扑灭。
火势起于潜艇尾部附近，事发时正在进行焊接工作，火花引燃绝缘材料。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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