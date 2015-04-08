俄一艘在维修的核潜艇起火，火势已被扑灭

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯一艘在北部阿尔汉格尔斯克省Zvyozdochka船厂维修的核潜艇周二发生火灾，火势目前已被消防人员扑灭。

经营该船厂的俄罗斯国企United Shipbuilding Corporation称，潜艇上没有武器，潜艇上的核反应堆在火灾发生前已被关闭，没有人员受伤。该潜艇是一艘155米长的949 Antei型号潜艇。

“这起事故不会对环境造成威胁，也没有放射性污染的威胁，”该公司称。

一名消息人士对TASS通讯社称，该潜艇核反应堆活动区在几年前维修开始时已被卸载。消防人员用水淹没维修该潜艇的船坞，协助将火势扑灭。

火势起于潜艇尾部附近，事发时正在进行焊接工作，火花引燃绝缘材料。（完）