《路透精英汇》俄罗斯希望中国预付购气款 为管道建设融资

路透莫斯科9月27日电---俄罗斯能源部长Alexander Novak周四称，俄罗斯天然气出口商Gazprom(GAZP.MM)希望中国预先支付天然气购买款，提供输气管道建造支出的40%，此前该公司称与中国的谈判取得进展。

俄罗斯和中国进行了数年的天然气谈判，但因无法在价格上达成共识而搁浅。

“Gazprom在谈判中要求中国预付款达到管道建设支出的40%。”Novak对路透表示。

周四早些时候，Gazprom称会见了一个中国代表团，探讨向中国输送天然气问题。Gazprom首席执行官Alexei Miller在会後发表声明称：“今天我们取得了进展。”

Novak表示，俄罗斯向中国输送天然气的基本假设是通过Altai管道，该管道由Gazprom计划，预计支出约140亿美元。

Novak指出，俄罗斯也可能向中国输送液化天然气，通过海洋运输。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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