《路透精英汇》俄罗斯首富称其致富因投资高明

路透莫斯科9月28日电（记者 Megan Davies/Douglas Busvine）---乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)是俄罗斯首富，他做着强调的手势说：“关於对Facebook的投资，有人说我拿了克里姆林宫的钱。但我投资的是我自己的钱。”

乌斯马诺夫2009年投资社交网站Facebook，收益率高达10倍。他目前身家估计为180亿美元，他说他当时就认定了投资一家有10亿用户的社交网站，肯定能赚大钱。

他接受路透访问时说：“但当时没人相信，至少在俄罗斯，很多人说我疯了。”

59岁的乌斯马诺夫说：“你能想象生活中没有了互联网吗？”他今年出售Facebook股权套现10亿美元，并成功控股俄罗斯第二大移动通信运营商MegaFon。

乌斯马诺夫当初通过铁矿石资产掘得第一桶金，然而後来真正将他推至俄罗斯首富宝座的，还是他在科技和电信领域的精准投资。

他说：“对我来说，要证明一名俄罗斯金融投资者可以在国内国外一样成功，一直是个挑战。”

不同于“私有化”进程造就的诸多俄罗斯富豪，乌斯马诺夫称自己发家致富是由於巧妙投资。

他说：“在低位买，但并非最低位；在高位抛，但并非最高位。给别人留点钱赚。我们从来不参与资产拍卖，我们只在公开市场向所有者买。”

他说：“让钱生钱就像是玩特技。这是赚得最愉快的钱。没人跟你竞争，你只需要跟自己以及市场较量。”

有人士对其商业模式以及人脉网络予以批评，他对此加以反驳。

他在近10年前曾经向政府官员舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)的妻子借钱购买英国钢铁厂商Corus股份，後来对借款协议作了修改，舒瓦洛夫的妻子从中大赚了一笔。

乌斯马诺夫和舒瓦洛夫均承认此项借款事宜，但否认有任何利益冲突或利益交换。

乌斯马诺夫曾经买下大提琴家罗斯托波维奇（Mstislav Rostropovich）的艺术收藏品，而後捐给了圣彼得堡的总统官邸。

他还拥有Kommersant出版社，当旗下《Kommersant-Vlast》杂志去年12月刊登了一张隐讳批评普京的照片後，主编被解雇。乌斯马诺夫当时称该报刊登这张照片违背新闻道德。

乌斯马诺夫并不否认与克里姆林宫的渊源，称其欣赏普京。

他说：“对比一下当初普京刚执政的时候，与现在的俄罗斯，你们看到我们的国家有了多大的发展，当然同时也有重大问题。俄罗斯应该感谢普京。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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