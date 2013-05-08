俄罗斯副总理苏尔科夫辞职

路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯副总理苏尔科夫（Vladislav Surkov）周三辞职，这对总理梅德韦杰夫可谓一大冲击。

克里姆林宫在一份声明中称，总统普京已接受了苏尔科夫的辞呈。普京前一天因其命令和法令未得到全面执行而严斥政府官员。

“这是他（苏尔科夫）自己的意愿，”普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说。“与（总统）法令未能得到执行有关。”

苏尔科夫曾是普京的首席政治顾问，被反对派视为协助普京集中权力的设计师。

苏尔科夫于2011年12月离开克里姆林宫，之后在政府负责创新事务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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