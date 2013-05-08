俄罗斯副总理苏尔科夫辞职

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯副总理苏尔科夫（Vladislav Surkov）周三辞职，这对总理梅德韦杰夫可谓一大冲击。
克里姆林宫在一份声明中称，总统普京已接受了苏尔科夫的辞呈。普京前一天因其命令和法令未得到全面执行而严斥政府官员。
“这是他（苏尔科夫）自己的意愿，”普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说。“与（总统）法令未能得到执行有关。”
苏尔科夫曾是普京的首席政治顾问，被反对派视为协助普京集中权力的设计师。
苏尔科夫于2011年12月离开克里姆林宫，之后在政府负责创新事务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。