俄罗斯政治幕後设计师调职 普京曲线泄压

俄罗斯总统梅德韦杰夫与副总理苏尔科夫在莫斯科郊外的总统官邸谈话。摄于12月27日。

路透莫斯科12月27日电（记者 Guy Faulconbridge）---普京高度集权政治体系的设计者周二被逐出克里姆林宫核心，成为俄罗斯爆发大规模反普京抗议活动之後，该体系内落马的最高级别官员。

苏尔科夫（Vladislav Surkov）在政敌和朋友眼里，无一例外地被视为克里姆林宫的幕後操控者。牺牲他的政治命运说明俄罗斯少有地承认领导人的失败：苏尔科夫的体系就是普京的体系。

在国家电视台画面上，当俄罗斯总统梅德韦杰夫告知苏尔科夫，任命他为副总理负责现代化问题时，这位47岁的俄罗斯政治幕後操控者面露笑容。

在被问及他为何离开克里姆林宫时，苏尔科夫故意错误引用法国大革命的一个标语敷衍过去。

苏尔科夫对国际文传电讯社（Interfax）表示，在克里姆林宫掌管了13年俄罗斯国内政治後，他将不再继续干下去。

至于为什麽，他说："对於勇敢的新世界，我实在是恶名远扬。"

他的职位将由普京的政府办公厅主任沃洛金（Vyacheslav Volodin）接替，沃洛金曾是一名富裕的律师，来自普京所在的统一俄罗斯党，是苏尔科夫的死敌。

在俄罗斯总统大选到来还有两个月之际，将苏尔科夫逐出克里姆林宫核心，普京是在押注，通过展示将迎来政治改革的勇敢新世界形象，他能中和一些反对他统治的怒气。

俄罗斯排名第三的富豪普罗科洛夫（Mikhail Prokhorov）9月曾要求苏尔科夫下台，他通过一名发言人说："今天所发生的，只不过是将人从一个办公室挪到另一个，这些换位动作不会带来多少改变。"

尽管苏尔科夫的退出不会带来重大政治变革，但却结束了普京的一个有力助手的时代。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。